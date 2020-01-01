1300 إصابة 70 وفاة 526 تعافي في صفوف جالياتنا حول العالم

رام الله / سما /

قال فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية والطلبة في الولايات المتحدة الاميركية، إنه تم تسجيل 14 إصابة جديدة في صفوف أبناء الجالية، منها 11 إصابة في نيوجرسي و3 إصابات في ميتشيغان، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية الى 709 إصابة، في حين لم يتم تسجيل اية حالة وفاة وهناك تعافي لحالة واحدة.

ويتابع فريق العمل المصغر في وزارة الخارجية والمغتربين قضية المواطنين العالقين من حملة وثيقة السفر اللبنانية، والراغبين في العودة من عديد الدول الى ذويهم واسرهم في الجمهورية اللبنانية، عبر سفارات دولة فلسطين في تلك الدول، خاصة عبر سفارة دولة فلسطين لدى لبنان التي تقوم بإجراء سلسلة من الاتصالات مع جهات الاختصاص في الدولة اللبنانية لتذليل ما تبقى من عقبات لإجلائهم مع المواطنين اللبنانيين وعلى الطائرات اللبنانية.

كما تابع الفريق المختص في الوزارة مع اللجنة الفنية لتطورات الكورونا وصول الدفعة الثالثة من المواطنين العالقين في المملكة الاردنية، والبالغ عددهم 390 شخص بمن فيهم 170 مواطنا من أهلنا في قطاع غزة، وتم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتم التحاقهم بذويهم واسرهم، ولم تسجل اية إصابة في صفوفهم، على ان يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.

وأكد الفريق الانتهاء من استقبال الدفعة الرابعة من العالقين في الأردن والتي بلغ عددها 221 مواطناً بمن فيهم 3 مواطنين مقدسيين، وتم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم ولم تسجل اية إصابة في صفوفهم.

وأفاد بدخول 24 مواطناً مقدسياً الى ارض الوطن عبر جسر الشيخ حسين، واجرى جميع الاتصالات والتنسيقات اللازمة لتأمين عودة المقدسيين الذين لا زالوا عالقين في الأردن.

ويتابع الفريق مع وزارة الصحة وادارة المعابر، وصول الشحنة الأولى من المساعدات السعودية والقادمة عبر الأردن والتي تتكون من 200سرير، اليوم الاربعاء، وسيتم توصيلها لمخازن وزارة الصحة في بيتونيا مباشرة.

وأشار فريق العمل المختص إلى انه وبناءً على طلب من البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة فلسطين تنسيق سفر ومغادرة عدد من رعايا كل من النرويج واستراليا عبر مطار اللد.

تسليم المساعدات المقدمة من الحكومة الماليزية إلى دولة فلسطين للمساعدة في احتواء "كورونا"

افادت سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا، بأنه تم ظهر اليوم وتحت رعاية وزارة الخارجية الماليزية مراسم التسليم الرمزية للمساعدات المقدمة من الحكومة الماليزية إلى دولة فلسطين للمساعدة في احتواء و مكافحة جائحة COVID-19، وهي عبارة عن مجموعة من المستلزمات الوقائية للكوادر الطبية والمكونة من 1000 ألف قطعة من قناع وجه (facemask) و 500 ألف قطعة من القفازات المطاطية (Rubber hand glove)، إضافة إلى 500 قطعــــة من دروع الوجــــه (Face shields) مقدمـــة مـن رئيس منظمـــة THZ الخيريــــة (Pertubuhan Amal THZ )

وأكد نائب وزير الخارجية الماليزي، أن دعم بلاده الثابت لفلسطين لن يتغير بتعاقب الحكومات مشيرا إلى أن رئيس الوزراء داتو محي الدين بن ياسين أصدر تعليماته بإرسال المساعدات الفورية بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها معه الرئيس محمود عباس، وأن ماليزيا باقية على العهد في استمرار تقديم الدعم لدولة فلسطين. و

وبينت السفارة انه بمتابعة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي واتصالاته المباشرة مع نظيره الماليزي، وبمتابعة حثيثة من السفارة ستصل هذه المساعدات الى جميع أبناء شعبنا وسيتم توزيعها وفقاً للاحتياجات الطبية التي تقررها وزارة الصحة.

وسيتم نقل شحنة المساعدات يوم الأحد المقبل إلى المملكة الأردنية، ويتم التنسيق اللوجستي بين كل من سفارة ماليزيا وسفارة دولة فلسطين في الأردن.

السودان: لم يتم تسجيل اي اصابة جديدة بالكورونا بين الجالية والطلبة

قالت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية السودان، إنها تتابع اوضاع الجالية والطلبة والعالقين للاطمئنان على صحتهم وتقديم كل مساعدة ممكنة للمحتاجين منهم، ولم يتم تسجيل اية اصابة بفيروس كورونا في صفوفهم، وهم بصحة جيدة. وأفادت السفارة انها ومنذ أربعة أشهر تتابع قضية سيدتين فلسطينيتين تم تسجيل قضية جنائية ضدهما، وتواصلت مع السلطات السودانية المختصة وتم إغلاق الملف، وتمكنت من عمل إقامات نظامية لهما، ووفقا لرغبتهما تم تأمين مغادرتهما إلى دولة عربية شقيقة ودفع ثمن تذكرتيهما.

أكدت السفارة انها ومنذ اللحظة الأولى لبدء التسجيل للراغبين بالعودة، تتواصل باستمرار مع جميع العالقين من أبناء شعبنا واجتمعت مع وفد منهم واطلعت على مطالبهم والتي تمثلت في رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن أولا، وإعفائهم من شرط الإقامة التي تشترطه وزارة التعليم العالي الفلسطينية من أجل اعتماد شهاداتهم، وتم رفع هذا الطلب إلى وزارة التعليم العالي الفلسطينية لدراسته وأخذ المقتضى بشأنه، وابلغتهم السفارة بتفاصيل تعليمات وزارة الخارجية والحكومة الفلسطينية لتأمين عودة أي فلسطيني عالق لكن الأمر متعلق قبل كل شيء بموافقة الأشقاء في مصر والأردن.

وتواصلت السفارة مع سفيري جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية في السودان لمتابعة قضية نقلهم، بما في ذلك الرسائل الرسمية التي بعثها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي لنظيريه في مصر والأردن، إضافة إلى المكالمات الهاتفية معهما. وفي ضوء تعثر الجهود لإجلائهم حتى الآن تم ترتيب لقاء ثاني بين السفارة و8 طلاب منهم لوضعهم في صورة آخر التطورات بشأن إجلاء العالقين، علما أن عددا منهم كان قد قدم إلى السودان في طريقه إلى دول أخرى.

لم يتم تسجيل اصابات جديدة في ايرلندا

أكدت بعثة دولة فلسطين لدى ايرلندا اتصالاتها مع الطلبة والجالية، أنه لم يتم تسجيل اي اصابة في صفوفهم وفقا للتقارير لجنة الطوارئ الطبية، وأن الطالبة التي كانت عالقة غادرت أمس الى الولايات المتحدة لزيارة أهلها.

النمسا وسلوفينيا: لم يتم أي اصابة جديدة بالكورونا بين الطلبة وأبناء الجالية

تواصل بعثة فلسطين لدى النمسا متابعة اوضاع الجالية والطلبة في جميع محافظات النمسا وسلوفينيا للاطمئنان على صحتهم والاطلاع على احتياجاتهم، ولا جديد بخصوص العدد الاجمالي للإصابات بالفيروس، ولم يتم تسجيل اية اصابة جديدة.

كما تواصل السفارة بإصدار نشرة طوارئ يومية باللغة العربية لتعميم الفائدة بين ابناء الجالية خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحكومة النمساوية بشأن تفشي فيروس كورونا.

اصابة طالب فلسطيني بالكورونا في بولندا

تتواصل سفارة دولة فلسطين لدى بولندا مع كافة افراد الجالية بما فيهم الطلبة وتؤكد انهم جميعا بخير، وجرى تقديم المساعدة لمواطن فلسطين كإغاثة عاجلة، وأفادت بأنه جرى اغلاق أحد إقامات الطلبة في مدينة "ووج" والحجر على جميع الطلاب القاطنين فيه، بعد أن تبين وجود حالات كورونا مشتبه بها، من بينهم طالب فلسطيني واحد تقوم السفارة بمتابعة وضعة وتتواصل معه وتمده بالاحتياجات الضرورية اللازمة عبر لجنة الطوارئ.

وتواصل الشؤون القنصلية والثقافية في السفارة متابعة قضايا ابناء الجالية والطلبة من تصديقات وقضايا عالقة وخدمات للطلبة متعلقة بالإقامات والمنح والسكن، وتسير امور تجديد الجوازات وتمديدها كالمعتاد.

لا اصابات بالكورونا في النرويج وايسلندا

في إطار متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة، أفادت بعثة فلسطين لدى النرويج بوجود حالتين عالقتين أحدها لطالب دراسات عاليا في جمهورية ايسلندا أنهي مدة الاقامة الدراسية، وحالة اخرى موجود في النرويج ويرغبان في العودة الى ارض الوطن، وتتواصل السفيرة معهما وتقدم لهما كل احتياج حتى يتمكنان من المغادرة.

لا اصابات بفيروس كورونا بين الطلبة وأبناء الجالية في سلوفاكيا والنمسا

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية السلوفاكية اوضاع الجالية والطلبة وتتواصل معهم وتقدم لهم كل مساعدة ممكنة، وتم تقديم مساعدة مادية لاتحاد الطلبة ولبعض الطلبة اللذين تقطعت بهم السبل، وتقديم كمية من المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية للإفطار في شهر رمضان الفضيل.

كما تتابع السفارة وبالتنسيق مع سفارتنا في النمسا قضية ثلاث طالبات يرغبن في العودة الى ارض الوطن، مؤكدة ان الجالية والطلبة بخير وصحة جيدة ولا توجد اية اصابة بالفيروس في صفوفهم.

ليبيا: لا اصابات في صفوف الجالية والطلبة

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا، أنه لم يتم تسجيل أي اصابة في صفوف الجالية والطلبة حتى الآن، وتواصل عبر الموظفين والمندوبين ولجنة الطوارئ متابعة اوضاع الجالية والطلبة خاصة في مناطق الاشتباكات ولا توجد مشاكل لديهم. وأفادت بأها حصلت على موافقة السلطات الليبية المختصة على اعادة ابناء الجالية من دولة تونس ومصر والاردن وتركيا اسوة بإخوانهم الليبيين، وسيتم حجرهم في الفنادق التي تعاقدت معها الدولة الليبية لمدة اسبوعين على حساب الدولة الليبية، كما تواصل السفارة مساعيها لتأمين مساعدات مالية لكل عالق او اسرة فلسطينية عالقة في هذه الدول.

وقامت السفارة بصرف مبالغ مالية للطلبة الدراسين في ليبيا وعددهم 7 طلاب، وتتابع باهتمام اوضاعهم الصحية واحتياجاتهم، خاصة في شهر رمضان المبارك.

أندونيسيا: سفارتنا تقدم الدعم المالي والمساعدة لعدد من الطلبة وأبناء الجالية

بينت سفارة دولة فلسطين لدى اندونيسيا، أنها تتابع أوضاع الجالية والطلبة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم من خلال خلية الازمة، مؤكدة عدم تسجيل اية اصابة في صفوفهم.

وقامت السفارة بتقديم الدعم المالي والمساعدة للطلبة ولعدد من ابناء الجالية اللذين تقدموا بطلبات للمساعدة.

فنزويلا: لا اصابات بين أبناء الجالية والطلبة

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية اوضاع الجالية والطلبة للاطمئنان على صحتهم وتقديم كل مساعدة ممكنة يطلبونها، وتواصل تقديم المساعدات الغذائية للمحتاجين منهم، وتؤكد انهم جميعاً بصحة جيدة وبخير ولم يتم تسجيل اية اصابة في صفوفهم.

سفارتنا في تركيا تتابع مع الخارجية جميع السبل الممكنة لاعادة العالقين

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، بتلقيها رسالة وزارة الخارجية التركية بخصوص الاجراءات المتخذة من قبل مؤسسة المنح التركية والتي تتضمن استمرار استفادة طلاب المنحة من المنح الدراسية العادية مثل الاقامة والطعام، وتدعو الطلبة الالتزام بأماكن سكناهم، واستكمال البرامج الاجتماعية والثقافية سيتم عبر الانترنت، وانه لن يتم تغطية تكاليف تذاكر السفر إذا عاد طلاب المنحة الدراسية الى بلادهم بإرادتهم الشخصية، وعملية تقييم واختيار المرشحين لمنحة العام 2020 الى 2021 ما زالت مستمرة.

وأكدت السفارة انها تواصل متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة واللاجئين والعالقين للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم والوقوف عند احتياجاتهم ضمن امكانياتها، وتتابع مع وزارة الخارجية جميع السبل الممكنة لإعادة العالقين.

لا اصابات بين أفراد الجالية في بلغاريا ومقدونيا

تواصل سفارة دولة فلسطين لدى بلغاريا ومقدونيا الشمالية متابعة اوضاع الجالية والطلبة والاطباء للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، مؤكدة أنه لا يوجد إصابات بعدوى فيروس كورونا بين صفوفهم.

كما تواصل السفارة حملة توزيع السلات الغذائية والمساعدات المالية على العائلات المستورة وعلى العمال الذين فقدوا اعمالهم في بلغاريا.

باكستان: لا اصابات جديدة بكورونا بين أبناء الجالية والطلبة

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية باكستان الاسلامية سلامة الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين وكادر السفارة وعائلاتهم، حيث لم يتم تسجيل اية إصابة في صفوفهم.

وتتواصل السفارة بشكل مباشر مع ابناء الجالية والطلبة خلال مجموعة تم إنشائها على موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية، بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلبة فلسطين.