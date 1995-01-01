  1. الرئيسية
  2. الرياضة

وفاة جديدة في ريال مدريد بسبب كورونا

الأربعاء 06 مايو 2020 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة جديدة في ريال مدريد بسبب كورونا


مدريد/ وكالات/

توفي أمادور سواريز فيلا، نائب رئيس ريال مدريد السابق، مساء الثلاثاء عن عمر 76 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب سواريز بكورونا منذ 40 يوما، لكنه لم يستطع أن يصمد طويلا ولقي حتفه في نهاية المطاف، ليكون ثالث عضو سابق في إدارة ريال مدريد يتوفى بسبب كورونا.

البداية كانت مع لورينزو سانز، رئيس الريال من 1995 وحتى 2000 ،وبينما كان فيرناندو مارتن، رئيس الميرينغي لمدة شهرين في 2006 خلفا للرئيس الحالي فلورنتينو بيريز هو ثاني ضحايا كورونا، وقد توفي الشهر الماضي أيضا.

وأصدر ريال مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي، نعى من خلاله أمادور سواريز، والذي كان عضوا عاملا في النادي منذ عام 1964.

وتولى أمادور منصب مدير النادي عام 2006، ونائب رئيس النادي بين عامي 2007 و2009 حيث كان يتولى رامون كالديرون رئاسة النادي الملكي.

وتوج ريال مدريد خلال فترة وجود أمادور بعدة ألقاب، على رأسها لقبان للدوري الإسباني، ولقب لكأس السوبر، إضافة إلى لقبي الدوري وكأس أوروبا لفريق السلة.

 جدير بالذكر أن النشاط الكروي في إسبانيا متوقف بسبب فيروس كورونا منذ مارس الماضي، الذي توقف بعد ثبوت إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بريال مدريد بالفيروس، على أن يستأنف الدوري في شهر يونيو المقبل.

المصدر: "وكالات"

#ريال مدريد #كورونا #وفاة #أمادور سواريز فيلا

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة..

أول تعليق من حمد بن جاسم بعد إشاعة تتهمه بانقلاب في قطر

مصدر رسمي بحماس يوضح حقيقة وجود تقدم نوعي بمفاوضات التبادل مع الاحتلال

تقرير إسرائيلي: وفد من "حماس" للقاهرة للاطلاع على الاتصالات حول صفقة الأسرى

غزة: استشهاد مقاوم من كتائب القسام بانهيار نفق للمقاومة

ترامب: سنُعلن بالتفصيل عن المنشأ الحقيقي لفيروس كورونا.. وعلى الصين التعامل بشفافية!

بحضور الرئيس .. تفاصيل ما جرى في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح

الأخبار الرئيسية

الصحة : 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة و تعافي 54 حالة بالضفة

ابو حسنة: الوضع المالي للاونروا ما زال خطيرا وسنضطر لاتخاذ إجراءات قاسية

الرئاسة: فريدمان يكذب لأن قرار الضم قائم على "صفقة القرن"

بينت يصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنة أفرات جنوب الضفة

سويسرا وألمانيا ومصر تتوسط لتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل