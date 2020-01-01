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الشرطة تغلق 25 محلا تجارياً لعدم الالتزام بحالة الطوارئ في جنين

الأربعاء 06 مايو 2020 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تغلق 25 محلا تجارياً لعدم الالتزام بحالة الطوارئ في جنين


جنين / سما /

 أغلقت الشرطة 25 محلا تجاريا لعدم التزامهم بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات من شرطة المحافظة وتنفيذا لتعليمات مدير شرطة المحافظة العقيد باسم واكد الجيوسي، نظمت جولات تفقدية المحافظة للتأكد من ضمان تنفيذها لتعليمات وقرارات رئاسة الوزراء و المحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة وتخلل ذلك إغلاق 25 محلاً تجارياً لعدم التزامهم بحالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولا.

#الشرطة #طوارئ #جنين #كورونا

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