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شاكيد: حزب اليمين لن يشارك في حكومة ليس له فيها أي تأثير

الأربعاء 06 مايو 2020 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيد: حزب اليمين لن يشارك في حكومة ليس له فيها أي تأثير


القدس المحتلة / سما /

قالت وزيرة العدل السابقة عضو الكنيست عن حزب اليمين الجديد إن حزبها بدون نفوذ أو تأثير لن يشارك في الحكومة المشكلة بينت نتنياهو وغانتس.
 
وأضافت شاكيد وفق القناة 7 العبرية: "لست متأكدة على الإطلاق من الانضمام للحكومة ، بالتأكيد لن نكون في حكومة ليس لنا فيها تأثير، وقد نكون في المعارضة".
 
وأوضحت أنه تم تسليم اللجنة القانونية بشكل كامل لليسار ، ومن الواضح أنه لن يتم إجراء أي تغيير، خاصة بعد اختيار نينكورن من أزرق أبيض في وزارة العدل، فيما لا يزال رافي بيرتس وزيراً للتعليم، حيث كانتا بحوزة حزب اليمين في الحكومة السابقة.

#أييليت شاكيد #حزب اليمين #اسرائيل #حكومة وحدة #انتخابات الكنيست #نتنياهو

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