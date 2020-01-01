كورونا يهدد مستقبل "بي بي سي"... والشبكة تغلق مكاتب إخبارية في انجلترا

سما / وكالات/

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنها ستغلق غالبية مكاتبها الإخبارية في إنجلترا كجزء من حملة لخفض التكاليف خلال أزمة فيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة، في وقت تواجه فيه هيئة الإذاعة البريطانية "مستقبل مالي صعب" حيث تخطط لخفض نحو 450 وظيفة كجزء من مهمة أوسع لتحقيق توفير بقيمة 80 مليون جنيه استرليني بحلول عام 2022.

وقد تم إرسال بريد إلكتروني داخلي للموظفين لإبلاغهم بإغلاق مكاتبها، والتي تستخدمها عموما فرق الأخبار الإقليمية في بي بي سي.

وقال جيسون هورتون، رئيس بي بي سي إيست اند ساوث إيست، متحدثًا إلى جمعية الصحافة: إن "أزمة فيروس كورونا وجميع القضايا التي نتجت عنها تعني أننا يجب أن ننظر إلى تكاليفنا بطريقة جدية أكثر مما نقوم به عادة".

وتابع "هورتون": "لقد قمنا بمراجعة جميع مكاتب المقاطعات الأصغر الموجودة لدينا في جميع أنحاء إنجلترا وكنا نقوم بذلك خلال معظم العام الماضي"، مضيف: "لقد قررنا الآن إغلاق غالبية تلك المواقع الصغيرة".

وقالت بي بي سي إن مركزها الرئيسي في ساوثمبتون لن يتأثر بهذا التغيير، ومن بين المواقع التي تواجه الإغلاق مكتب بي بي سي ساوث توداي.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، فإن عمليات الإغلاق المخطط لها ستوفر مبلغا كبيرا من المال للإذاعة في وقت تواجه فيه بي بي سي ضغوطا مالية كبيرة.