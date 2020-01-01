الصحة : 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة و تعافي 54 حالة بالضفة

غزة / سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحة في بيان مقتضب وصل "سما" إن الإصابات الجديدة من بين المستضافين في أحد مراكز الحجر الصحي.

وكانت الصحة أعلنت مساء اليوم عن أنّها أجرت فحصًا لـ596 عينة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة، وكانت نتائجها "سلبية" أي غير مصابة بفيروس "كورونا" الوبائي.

وأوضحت الوزارة في تقرير يومي يعرض مستجدات فيروس كورونا بغزة، أنّ إجمالي الفحوصات التي أجرتها بلغ 6.444 عينة، جاءت منها 6.427 عينة سلبية، و17 عينة كانت إيجابية.

وأكّدت تعافي 12 حالة من الفيروس، فيما بقيت 5 حالات مصابة تتلقى العلاج في مستشفى العزل الميداني بمعبر رفح البري موضحة أنّ عدد النزلاء في مراكز الحجر الصحي الخاص في جميع محافظات القطاع بلغ 1068 نزيلًا، في 13 مركزًا، ولم تظهر عليهم جميعًا أعراض المرض.

من جهتها أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 54 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 222 حالة في جميع محافظات الوطن.

وقالت الكيلة في بيان صحفي، إن 47 من حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم والقدس، فيما سجلت 7 حالات من داخل مدينة القدس.

وأشارت إلى أنه لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، ليستقر العدد الإجمالي للإصابات عند 543، موضحة أن نسبة حالات التعافي بلغت 40.8% من مجمل حالات الإصابة.

وقال مدير عام الرعاية الصحية الأولية كمال الشخرة إن هذا الأسبوع شهد تسجيل حوالي 100 حالة تعافٍ جديدة، مضيفاً أن الحالة الصحية لجميع المصابين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة مستقرة، ولا يوجد أي مصاب داخل العناية المكثفة.

وأكد أهمية اتباع جميع المواطنين لإجراءات السلامة والوقاية للحد من انتشار الفيروس.