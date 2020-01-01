بدء صرف التبرعات من صندوق "وقفة عز" مطلع الأسبوع القادم

رام الله / سما /

أعلن رئيس صندوق وقفة عز طلال ناصر الدين، بدء صرف التبرعات للمتضررين من فيروس "كورونا" مطلع الاسبوع القادم وحتى حلول عيد الفطر السعيد مباشرة عبر الحسابات البنكية، وذلك استناداً لقوائم واضحة ودقيقة وحالات جديدة من المتضررين جراء الجائحة.

وأوضح ناصر الدين صباح اليوم الأربعاء، أن قيمة التبرعات وصلت حتى اللحظة الى 15 مليون دولار، وتم تحويل جزء منها من قبل المتبرعين الى خزينة الصندوق، متبرعا تجاوز قيمة التبرعات 18 مليون دولار حتى آخر الاسبوع، مشيرا إلى انتظار استلام الدفعات من الامارات.

وأوضح رئيس صندوق "وقفة عز" بأنه سيتم توزيع هذه التبرعات بواقع 700 شيكل للعامل المتضرر و500 أخرى للفرد غير العامل والذي تأثر نتيجة هذه الجائحة.