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مباحث التموين تُحرر 13 محضر ضبط لتجار مُخالفين

الأربعاء 06 مايو 2020 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباحث التموين تُحرر 13 محضر ضبط لتجار مُخالفين


غزة / سما /

حررت دائرة مباحث التموين في المباحث العامة بمحافظة خانيونس 13 محضر ضبط بحق عدد من التجار خالفوا التعليمات المنصوص عليها من جهات الاختصاص، كما حررت 17 محضر إتلاف لمواد غذائية فاسدة وتم تدوين محضر إخطار بحق تاجر.

وأوضحت مباحث التموين أن محاضر الضبط صدرت بحق التجار تلاعبوا بالأسعار، وآخرين باعوا سلعًا منتهية الصلاحية، وإحالة المخالفين لوزارة الاقتصاد الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشارت إلى أن محاضر الضبط والاتلاف تمت خلال جولات تفتيشية مشتركة من قبل وزارة الاقتصاد ومباحث التموين وبلدية خانيونس والطب الوقائي.

#مباحث التموين #غزة

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