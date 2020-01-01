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الضابطة الجمركية يتعامل مع 18 قضية ضمن اختصاصه خلال الساعات الأخيرة

الأربعاء 06 مايو 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضابطة الجمركية يتعامل مع 18 قضية ضمن اختصاصه خلال الساعات الأخيرة


رام الله / سما /

 قال جهاز الضابطة الجمركية انه تعامل خلال الساعات الاخيرة مع 18 قضية ضمن اختصاصه في كافة المحافظات، وذلك بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارات الاقتصاد الوطني والصحة وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز، أن من بين هذه القضايا 12 قضية تم متابعتها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، حيث جرى في هذا الإطار ضبط 90 كيلو مواد تموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وتم اتلافها، وكذلك ضبط 95 كيلو مواد تموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك في قلقيلية، وتم واتلافها. وجرى كذلك ضبط 30 كيلو مواد غذائية وتموينية ممنوعة من التداول في طولكرم وتم اتلافها.

وأضافت العلاقات العامة، أنه تم متابعة قضية واحدة بالتعاون مع وزارة الزراعة، وتم ضبط 254 كيلو من دجاج وحبش مجهولة المصدر وبدون بطاقة بيان باللغة العربية، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وأشارت إلى أنه تم كذلك التعامل مع قضية واحدة بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم خلالها ضبط أجهزة لاسلكية ممنوعة من التداول في نابلس، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وأضافت "العلاقات العامة" أنه تم أيضاً متابعة 4 قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، وتم إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم.

ويهيب جهاز الضابطة الجمركية المواطنين الكرام بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الجهات المختصة باتباع الإجراءات الوقائية والصحية المطلوبة للحد من انتشار وباء كورونا.

#الضابطة الجمركية

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