الصحة: جنين خالية من فيروس كورونا عقب شفاء المصابين الثلاث

جنين / سما /

أعلن مدير صحة جنين وسام صبيحات، اليوم الأربعاء، خلو محافظة جنين من فيروس كورونا عقب شفاء المصابين الثلاثة بالفيروس.

وقال صبيحات في تصريح: إن جنين سجلت في الفترة الماضية 3 إصابات جميعها لعمال قدموا من الداخل المحتل، واليوم نعلن شفاءهم جميعاً وعودة المحافظة خالية من أية إصابة.

يذكر أن الإصابات الثلاث لعمال من بلدتي دير أبو ضعيف وكفر راعي بمحافظة جنين، وتم في حينها تنسيق تسلم اثنين منهم على معبر الجلمة، فيما التزم الثالث قبل ظهور إصابته بالحجر المنزلي ما ساعد على عدم انتشار المرض في المحافظة.