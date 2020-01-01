ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 222 بعد تسجيل 54 حالة تعاف جديدة

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 54 حالى تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 222 حالة في جميع محافظات الوطن.

وقالت الكيلة في بيان صحفي، إن 47 من حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم والقدس، فيما سجلت 7 حالات من داخل مدينة القدس.

وأشارت إلى أنه لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، ليستقر العدد الإجمالي للإصابات عند 543، موضحة أن نسبة حالات التعافي بلغت 40.8% من مجمل حالات الإصابة.

من جهته، قال مدير عام الرعاية الصحية الأولية كمال الشخرة إن هذا الأسبوع شهد تسجيل حوالي 100 حالة تعافٍ جديدة، مضيفاً أن الحالة الصحية لجميع المصابين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة مستقرة، ولا يوجد أي مصاب داخل العناية المكثفة.

وأكد أهمية اتباع جميع المواطنين لإجراءات السلامة والوقاية للحد من انتشار الفيروس.