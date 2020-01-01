وزير اسرائيلي يؤكد أنه سيعارض صفقة تبادل مع حركة حماس

القدس المحتلة / سما /

تعهد الوزير عن حزب يامينيا "بتسالئيل سموتريتش" بأنه سيعارض صفقة تبادل مع حركة حماس لإطلاق سراح الإسرائيليين الأربعة المأسورين لديها.

وفي حديث مع موقع "واينت الإخباري" ألمح إلى أن هناك شتى الطرق للقيام بذلك وأن الافراج عن فلسطينيين خط أحمر يحظر تجاوزه.

وقد أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم، أن المانيا وسويسرا تتوسطان بصورة مخفية بين الطرفين وأن جنرالًا مصريًا يلعب دورًا في الاتصالات.

وقال دافيد ميدان، الذي تولى المفاوضات بشأن صفقة شاليط، أن هذا أفضل توقيت خلال السنوات الخمس الماضية للتوصل الى صفقة.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الفصائل الفلسطينية بدأت بنقل قوائم بأسماء الأسرى الفلسطينيين الى الوسطاء الدوليين تمهيدًا لبلورة الصفقة.