  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المحامين الشرعيين تحذر من خطورة مواصلة الاحتلال لحملات الاعتقال المسعورة بالقدس

الأربعاء 06 مايو 2020 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
المحامين الشرعيين تحذر من خطورة مواصلة الاحتلال لحملات الاعتقال المسعورة بالقدس


غزة / سما /

حذّرت نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين، من خطورة مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي، لحملات الاعتقال المسعورة ضد أهلنا في القدس المحتلة والضفة الغربية، والتي قد تكون سبباً في نقل وباء "كورونا" للأسرى، في الوقت الذي يتخذ العالم بأسره إجراءات صارمة لمنع تفشي الوباء.

وقال نقيب المحامين الشرعيين الفلسطينيين أيمن أبو عيشة في تصريحٍ له :" كنا قد حذَّرنا ولازلنا نحذِّر من سياسات الاحتلال العدوانية ضد شعبنا، وضربه بعرض الحائط كل النداءات الحقوقية المطالبة بالإفراج عن الأسرى في ظل تفشي وباء "كورونا"؛ لاسيما المرضى منهم، والمسنين، والنساء، والأطفال".

على صعيدٍ منفصل، أبدى أبو عيشة استغرابه من تعطيل إدارة "فيسبوك" مجدداً، لعشرات الحسابات الفلسطينية، استجابةً للاحتلال الإسرائيلي.

ونبّه إلى أن تعطيل هذه الحسابات، في ظل تفشي وباء "كورونا"، قرصنةٌ متجددة ضد المحتوى الفلسطيني، وتعدٍ سافر على حق الرأي العام الفلسطيني في مواكبة معايير السلامة والوقاية المجتمعية.

إلى ذلك، استهجن نقيب المحامين الشرعيين الفلسطينيين، بشدة الزج بقوت الفقراء والفئات المهمشة في المجتمع، في أتون الخلاف الذي طرأ مؤخراً بين أقطاب وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية، وقطاع غزة.

وطالب أبو عيشة، وزير التنمية الاجتماعية، ووكيل الوزارة في قطاع غزة، بحل إشكاليات العمل، وتضارب الصلاحيات الإدارية بينهما، بعيداً عن قوت "الغلابة"، الذين ينتظرونه بفارغ الصبر، كل ثلاثة أشهر.

#المحامين الشرعيين #الجيش الإسرائيلي #القدس #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة..

أول تعليق من حمد بن جاسم بعد إشاعة تتهمه بانقلاب في قطر

مصدر رسمي بحماس يوضح حقيقة وجود تقدم نوعي بمفاوضات التبادل مع الاحتلال

شاهد.. اشتية يعلن عن اجراءات جديدة: استمرار اغلاق المساجد والسماح بالمواصلات العامة

تقرير إسرائيلي: وفد من "حماس" للقاهرة للاطلاع على الاتصالات حول صفقة الأسرى

غزة: استشهاد مقاوم من كتائب القسام بانهيار نفق للمقاومة

ترامب: سنُعلن بالتفصيل عن المنشأ الحقيقي لفيروس كورونا.. وعلى الصين التعامل بشفافية!

الأخبار الرئيسية

ابو حسنة: الوضع المالي للاونروا ما زال خطيرا وسنضطر لاتخاذ إجراءات قاسية اذا لم يتم تغطية النفقات

الرئاسة: فريدمان يكذب لأن قرار الضم قائم على "صفقة القرن"

بينت يصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنة أفرات جنوب الضفة

سويسرا وألمانيا ومصر تتوسط لتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل

فريدمان يحض إسرائيل على تسريع ضم غور الأردن والمستوطنات