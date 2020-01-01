المحامين الشرعيين تحذر من خطورة مواصلة الاحتلال لحملات الاعتقال المسعورة بالقدس

غزة / سما /

حذّرت نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين، من خطورة مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي، لحملات الاعتقال المسعورة ضد أهلنا في القدس المحتلة والضفة الغربية، والتي قد تكون سبباً في نقل وباء "كورونا" للأسرى، في الوقت الذي يتخذ العالم بأسره إجراءات صارمة لمنع تفشي الوباء.

وقال نقيب المحامين الشرعيين الفلسطينيين أيمن أبو عيشة في تصريحٍ له :" كنا قد حذَّرنا ولازلنا نحذِّر من سياسات الاحتلال العدوانية ضد شعبنا، وضربه بعرض الحائط كل النداءات الحقوقية المطالبة بالإفراج عن الأسرى في ظل تفشي وباء "كورونا"؛ لاسيما المرضى منهم، والمسنين، والنساء، والأطفال".

على صعيدٍ منفصل، أبدى أبو عيشة استغرابه من تعطيل إدارة "فيسبوك" مجدداً، لعشرات الحسابات الفلسطينية، استجابةً للاحتلال الإسرائيلي.

ونبّه إلى أن تعطيل هذه الحسابات، في ظل تفشي وباء "كورونا"، قرصنةٌ متجددة ضد المحتوى الفلسطيني، وتعدٍ سافر على حق الرأي العام الفلسطيني في مواكبة معايير السلامة والوقاية المجتمعية.

إلى ذلك، استهجن نقيب المحامين الشرعيين الفلسطينيين، بشدة الزج بقوت الفقراء والفئات المهمشة في المجتمع، في أتون الخلاف الذي طرأ مؤخراً بين أقطاب وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية، وقطاع غزة.

وطالب أبو عيشة، وزير التنمية الاجتماعية، ووكيل الوزارة في قطاع غزة، بحل إشكاليات العمل، وتضارب الصلاحيات الإدارية بينهما، بعيداً عن قوت "الغلابة"، الذين ينتظرونه بفارغ الصبر، كل ثلاثة أشهر.