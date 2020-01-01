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الرئاسة: فريدمان يكذب لأن قرار الضم قائم على "صفقة القرن"

الأربعاء 06 مايو 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة: فريدمان يكذب لأن قرار الضم قائم على "صفقة القرن"


رام الله /سما/

 قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن تصريحات سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والتي قال فيها إن الضم هو قرار إسرائيلي، هي تصريحات مرفوضة وكاذبة لأن قرار الضم قائم على "صفقة القرن" والخرائط الأميركية.

وأكدت الرئاسة، اليوم الأربعاء، أنه لانه لا حق لإسرائيل وأميركا، ولا شرعية لأي خطوات تخالف القانون والشرعية الدولية، وأن الشعب الفلسطيني سيحبط كل المؤامرات ولن يسمح بتمرير مثل هذه الخطوة دون خطوات حاسمة في وجه خطة الإعلان عن الضم، وفق ما أكده الرئيس محمود عباس في كلمته أمام قمة دول عدم الانحياز، بأن جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل وأميركا ستكون لاغية إذا اعلنت إسرائيل ذلك.

وحملت الرئاسة، الإدارة الأميركية وإسرائيل التبعات المترتبة على ذلك في حال تنفيذ قرار الضم.

#الرئاسة #فريدمان #ضم الضفة

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