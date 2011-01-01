منظمة إسرائيلية تطالب نتنياهو بتعلم الدرس من صفقة شاليط..

القدس المحتلة / سما /

طالبت منظمة "مكافحة الصفقة" الإسرائيلية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعلم الدرس من صفقة شاليط عام 2011 قبل إجراء صفقة تبادل أسرى مع حماس.



وقالت المنظمة وفق القناة 7 العبرية: "هناك العديد من الطرق لممارسة ضغوط كبيرة على حماس لإعادة الجنود الإسرائيليين".



وادعت أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في أي صفقة يضر بالأمن والردع الإسرائيلي بشكل مميت ويحول يد النظام الأمني الطويلة عن سياسة الباب الدوار.



وتتألف المنظمة من مسؤولين أمنيين سابقين ومحامين وعائلات جنود قتلى وأسرى في إسرائيل.