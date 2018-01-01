ابو حسنة: الوضع المالي للاونروا ما زال خطيرا وسنضطر لاتخاذ إجراءات قاسية اذا لم يتم تغطية النفقات

غزة / سما /

قال المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء، إن الوكالة تواجه أخطر أزمة مالية منذ نشأتها.

وأكد أبو حسنة في تصريحات له: "أطلقنا ميزانية هذا العام بمليار و400 مليون دولار، ولدينا تعهدات بـ585 مليون دولار، وما وصل منها فقط 391 مليون دولار، وهذا لم يحدث منذ إنشاء الأونروا حتى الآن"

وأضاف: "ما لدينا يكفي لرواتب الشهر المقبل وسنكون أمام مشكلة حقيقية حتى نهاية هذا العام".

وأرجع سبب الأزمة إلى القرار الأمريكي بقطع حوالي 360 مليون دولار في بداية العام 2018 ومتواصل حتى الآن وكان يشكل في حينة 30% من ميزانية الأونروا.

وأشار إلى أن الادارة الأمريكية كانت أكبر مانح للأونروا، لكن للأسف الشديد تم قطع المساعدات وهناك دول تقدمت في الخليج العربي والاتحاد الأوروبي اليابان وكندا من أجل تقديم المساعدات لكن الوضع المالي ما زال خطيرا.

وأوضح أن "الأونروا" تقوم بتدبير أمورها على أساس شهري ليست كما الأعوام السابقة، وهذا يرجع بالأساس للقرار الأمريكي بقطع المساعدات عن الوكالة.

وبين أن "لدى الأونروا أكثر من 30 ألف من العاملين، و5.6 مليون يتلقون مساعدات على مختلف الصعد في المجال الصحي والخدمات الاجتماعية والتعليم وحوالي 533 ألف طالب في أكثر من 700 مدرسة في مختلف مناطق الشرق الأوسط، كل هذه المنظومة مهددة إذا لم يتم فعلا وصول الأموال".

وقال: "إذا لم يتم تغطية كل النفقات الموجودة التي من خلالها نقدم المساعدات لملايين اللاجئين سنضطر لاتخاذ إجراءات قاسية بالتأكيد".

وأعرب عن أمله ألا تصل الأمور لاتخاذ إجراءات قاسية، مؤكدا أن مفوض عام الأونروا الجديد فليب لازاريني يجري اتصالات مكثفة من أجل جلب تمويل أكبر للأونروا.