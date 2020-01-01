لجان المقاومة: الهجمة الصهيونية المسعورة ضد أهلنا في القدس تتطلب احتضان اهلها و اسنادها

غزة / سما /

اكدت لجان المقاومة في فلسطين على لسان عضو القيادة المركزية حيدر الحوت، ان اهلنا في القدس بشكل عام والعيساوية بالخصوص يتعرضون لحملة صهيونية مسعورة وشرسة هدفها اقتلاع الوجود الفلسطيني فيهما وتفريغهما من الابطال الثائرين الذين يدافعون عن الوجود الفلسطيني المقاوم فيهما

ودعا الحوت، اهلنا في ضفتنا الثائرة واراضينا المحتلة عام ال"48" و الكل الفلسطيني احتضان اهلها و اسنادها ودعمها بكافة اشكال المقاومة والتضامن المستمر معهما .

وطالب، وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية الى فضح جرائم العدو المتواصلة ضد اهلنا في القدس والعيساوية وتسليط الضوء على هذه الجرائم التي يرتكبها جنود العدو واجهزة مخابراته ضد ابنائها الابطال .

وشدد عضو القيادة المركزية للجان المقاومة، على ان هذه الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني المجرم ضد اهلنا في القدس والعيساوية من اعتقالات يومية ليلية متواصلة وارهاب اطفالها ونسائها وشيوخها ومنع لجان الطوارئ التي تواجه جائحة كورونا لن ترهب اهلنا هناك ولن تكسر ارادتهم وثباتهم بل ستزيدهم قوة واصرار على مواصلة المواجهة والتصدي لكل مخططات العدو المجرم الخبيثة ضد الانسان و الارض والمقدسات .