المصري يحدد سعر بيع اللاعب الفلسطيني محمود وادي

القاهرة / سما /

كشف حسن عمار عضو إدارة نادي المصري البورسعيدي, عن المبلغ الذي يريده النادي للتخلي عن لاعبه الفلسطيني محمود وادي خلال الانتقالات الصيف المقبل.

وذكر عمار في تصريحات لبرنامج "3 في مهمة رمضانية" عبر إذاعة "أون سبورت", إن ناديه رفض عرضا قطريا لضم وادي في الشتاء مقابل 1.5 مليون يورو (22 مليون جنيه مصري), ما يعني أن المصري يرغب بالحصول على مبلغ أكبر من ذلك, حال قرر بيع اللاعب.

وقال: "تلقينا عدة عروض لبيع اللاعب الفلسطيني, لكن ذلك مرتبط بانتهاء أزمة قيد النادي, وفي حال تم إلغاء القرار من الفيفا ستكون هناك مفاوضات في ذلك".

وأضاف: "حاليا لن نفرّط في اللاعب لعدم استطاعتنا جلب البديل, في ظل عدم وجود قرار بإنهاء أزمة القيد".

وبخصوص وجود صفقة تبادلية مع الزمالك, ذكر عضو إدارة المصري البورسعيدي, أن ناديه لن يقبل برحيل وادي لـ"الأبيض" مقابل لاعب واحد فقط مثل كابونغو كاسونغو, مبينا أن النجم الفلسطيني يستحق أكبر من ذلك.

يشار إلى أن وادي يلعب موسمه الثاني مع المصري البورسعيدي, وقدّم برفقته مستويات جيدة في جميع المسابقات هذا الموسم, بعدما أحرز 8 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى خلال 25 مباراة.