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فيديو... أمريكا.. طفل في الخامسة يقود سيارة على طريق سريع

الأربعاء 06 مايو 2020 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو... أمريكا.. طفل في الخامسة يقود سيارة على طريق سريع


وكالات / سما /

قالت دورية للطرق السريعة بولاية يوتا الأمريكية، إن أحد أفرادها أوقف سيارة، للاشتباه بأن قائدها تحت تأثير المخدرات، لكنه فوجئ بأن السائق طفل صغير في الخامسة من العمر.

وأطلق شرطي المرور صفارة الإنذار، بعد أن رأى سيارة تسير ببطء، وتتمايل في أحد الطرق السريعة بين الولايات، فتوقف السائق على جانب الطريق بسلاسة.

وسجلت لقطات بكاميرا الشرطة محادثة الشرطي مع الطفل، وبلغ عدد مشاهداتها على "يوتيوب" قرابة 760 ألفا.

ويظهر في الفيديو الشرطي وهو يتحدث إلى الطفل، قائلا: "سنك خمس سنوات؟ عجبا!"، ثم يسأل الطفل عن المكان الذي تعلم فيه قيادة السيارات، وتفاصيل أخرى.

وقال الطفل إنه غادر منزله، وقاد سيارة والديه، بعدما تجادل مع والدته، التي أبلغته بأنها لن تشتري له سيارة، من نوع لامبورجيني.

وكتبت الشرطة على "تويتر": "قرر الطفل ركوب السيارة والذهاب إلى كاليفورنيا لشراء واحدة بنفسه!".

وأضافت مازحة: "ربما كانت تنقصه الأموال اللازمة للشراء، لأن محفظته لم يكن بها سوى 3 دولارات!".

المصدر: رويترز

#أمريكا #طفل #سيارة #الطريق السريع

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