فيديو.. أحدث ظهور لابن الممثل المصري هشام سليم بعد تحوله جنسيا

وكالات / سما /

يستضيف أحد البرامج التلفزيونية، الفنان المصري، هشام سليم، وهو بصحبة ابنه "نور"، بعد تحوله جنسيا من فتاة إلى ولد.

وستتناول حلقة برنامج "جعفر توك"، من تقديم جعفر عبد الكريم، ولأول مرة رحلة ابن هشام سليم مع التحول الجنسي، والتي ستذاع مساء اليوم الثلاثاء على صفحة البرنامج على موقع "فيسبوك".

وكتب جعفر عبد الكريم عبر حسابه على موقع "تويتر": "لأول مرة هشام سليم وابنه نور يتحدثان عن رحلة عبور نورا إلى نور".

وكان الفنان المصري هشام سليم كشف عن تحول ابنته "نورا" إلى ذكر وتغيير اسمها إلى "نور"، خلال استضافته في حلقة السبت من برنامج "شيخ الحارة والجريئة" على فضائية "القاهرة والناس" المصرية.