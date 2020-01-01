شاهد... مشهد في مسلسل "ياسمين صبري" يثير السخرية على الإنترنت

وكالات / سما /

أثار مشهد في إحدى المسلسلات المصرية التي تعرض في السباق الرمضاني هذا العام، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم تجانسه مع الواقع.

وسادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشهد تناول وجبة الغذاء بين بطلي مسلسل "فرصة تانية" ياسمين صبري (ملك) وأحمد مجدي (زياد).

جاءت حالة السخرية بعدما وضع "زياد" الملوخية على المكرونة بالبشاميل خلال المشهد الذي عُرض ضمن الحلقة الـ11، ما أثر دهشة رواد مواقع التواصل وأطلقوا مجموعة من التعليقات الساخرة، وبدأت التساؤلات حول متى نأكل مكرونة مع الملوخية؟.

ومسلسل "فرصة تانية" من بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي وأيتن عامر وإدوارد ودياب ومحمود البزاوي وأشرف زكي وهبة عبدالغني وابتهال الصريطي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

تدور أحداث المسلسل حول ملك، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها.





