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"أسبوع موضة القناع" في ليتوانيا

الأربعاء 06 مايو 2020 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أسبوع موضة القناع" في ليتوانيا


وكالات / سما /

دعا فنانون ليتوانيون سكان العاصمة فيلنيوس إلى "أسبوع موضة القناع" الثلاثاء، لتشجيعهم على الاستمتاع بوضع أقنعة الوجه التي أصبحت إلزامية.

وقالت المصممة يوليا يانوس إنها تأمل في أن تشجع المبادرة التي تقودها، على "الإبداع" وكذلك الامتثال لأوامر وضع الأقنعة في الأماكن العامة للمساعدة في كبح انتشار وباء كوفيد 19.

وأضافت يانوس للصحافيين بعد مراسم رمزية لإطلاق الحدث "هذا هو أسبوع الموضة الأول للقناع في العالم. أتمنى أن يكون الأخير...".

ونشرت أكثر من عشرين لوحة إعلانية في أنحاء المدينة تظهر فنانين يضعون أقنعتهم الفريدة مع تعليق موحد هو "لا يمكن إخفاء الإبداع".

وبدأت ليتوانيا تخفيفا تدريجيا لقيود الإغلاق وإعادة فتح المقاهي والمطاعم في الهواء الطلق إلى جانب المتاجر والمكتبات.

ورغم أن دور السينما ما زالت مغلقة، فإن المئات من محبي الأفلام يتدفقون إلى مطار ليتوانيا الدولي حيث تم إنشاء سينما في الهواء الطلق في ظل الطائرات.

وسجلت وزارة الصحة 1423 إصابة بفيروس كورونا و48 وفاة حتى الثلاثاء في ليتوانيا الدولة التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة.

#القناع #الموضة #ليتوانيا

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