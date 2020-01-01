رقاقة لاصقة لكشف الإصابة بـ"كورونا".. تعرّف عليها

وكالات / سما /

طور باحثون من مستشفى "شيرلي رايان" في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية جهازاً جديداً قابلاً للارتداء يمكنه تتبع أعراض فيروس كورونا المستجد للشخص وتنبيه السلطات الصحية بالحالات الجديدة المشكوك فيها للحد من تفشي المرض.

الجهاز عبارة عن رقاقة إلكترونية صغيرة تلصق على حلق الشخص ويمكنها مراقبة السعال وأنماط التنفس ومعدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم ومؤشرات صحية أخرى.

تقوم الرقاقة بنقل البيانات إلى ما أطلق عليه المطورون "سحابة محمية بموجب قانون التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة" لمراقبة الحالة.

وقال الباحثون: "إنه يمكن استخدام الجهاز للكشف عن أعراض COVID-19 من المنزل، وتحديد المرضى قبل أن تطأ أقدامهم المستشفى".

وقال أرون جايارامان، عالم الأبحاث في مستشفى "شيرلي رايان"، في بيان صحفي نقله موقع "ديجيتال تريندز"، اليوم الاثنين: "تمتلك هذه المستشعرات القدرة على منح المعلومات التي تحمي العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية والمرضى على حد سواء، وتتيح للمختصين التدخل في الوقت المناسب للحد من خطر انتقال العدوى وزيادة احتمالية تحقيق نتائج أفضل".

وأضاف: "هذا يفتح استراتيجيات جديدة للتطبيب عن بعد، حيث لن نضطر إلى جلب المرضى للمراقبة، يمكن للأطباء مراجعة بيانات المرضى لساعات أو أيام أو أسابيع على الفور، من خلال واجهة مستخدم مخصصة لنظام إدارة البيانات السحابية الذي يتم إعداده لهذا الغرض، لرؤية صورة شاملة عن وضع المريض".

وبيّن الباحثون أن الجهاز طُوِّر ليوضع في مكان بالجسم على حلق الشخص يسمى الشق العلوي، حيث يمكنه تتبع الحد الأقصى من أعراض "COVID-19".