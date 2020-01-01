6 ميزات مخفية في هواتف أندرويد يمكنك الاستفادة منها

وكالات / سما /

تعد هواتف أندرويد من الهواتف الذكية التي تتمتع بميزات وقدرات مختلفة من السهل أن تفعل في كل هاتف يعمل بنظام أندرويد ، وربما هذه الميزات غير متاحة في هواتف آيفون ، ولكن هناك ميزات مدهشة ومخفية يمكنك الاستفادة منها إذا كنت من مقني هواتف تعمل بنظام أندرويد.

بعض هذه المزايا تكون غير واضحة، خذ تطبيقات تقسيم الشاشة كمثال، فاستخدام تطبيقين في الوقت ذاته ليس شيئًا يمكن لمستخدمي آيفون أن يحلموا به، ولكن هذه الميزة مفيدة جدًا ومدمجة في هواتف أندرويد بشكل عام، كما أن إحدى المزايا المخفية المفضلة لدينا هي Smart Lock، وهي أداة تبقي هاتفك غير مقفل عندما تكون في المنزل، ثم تعود مرة أخرى إلى طلب بصمة الإصبع أو رمز PIN في اللحظة التي تغادر فيها المنزل. وفق البوابة العربية للأخبار التقنية.

ضع في اعتبارك أن جميع المزايا التي سنناقشها قد لا تبدو أو تعمل بالشكل ذاته تمامًا في كل هاتف، وذلك لأن مصنعي أجهزة أندرويد المختلفين يفضلون استخدام واجهات فريدة من نوعها تعبِّر عن كل شركة مصنعة، لكن إذا كنت تحاول العثور على ميزةٍ ما فاستخدم شريط البحث في تطبيق الإعدادات.

6 مزايا مخفية في نظام أندرويد:

الإشعارات:

إذا سئمت من إشعارات تطبيقٍ ما فأخبر هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد أن يعطي تنبيهات صامتة، وذلك عن طريق الضغط مطولاً على التنبيه وتغير الإعداد، حيث سيسمح التنبيه لإشعارات التطبيقات بتشغيل الأصوات والظهور على شاشة القفل، بينما سيعمل الوضع الصامت على كتم صوت التنبيه، ولكنه سيبقيه مرئيًا في الإشعارات.

النسخ النصي التلقائي:

النسخ النصي التلقائي، Live Caption، هي ميزة رائعة ولكنها جديدة نسبيًا، فهي تأخذ طريقها ببطء إلى العديد من الأجهزة، تعمل الميزة على نسخ النص تلقائيًا في الوسائط التي هي قيد التشغيل على هاتفك. ويمكنك استخدامها مع الفيديوهات ومقاطع البودكاست والرسائل الصوتية، بل ومع المقاطع التي تسجّلها بنفسك. ومنذ الإعلان عنها لأول مرة العام الماضي، وسَّعت جوجل ميزة Live Caption خارج نطاق هاتف Pixel لتشمل Galaxy S20 وسلسلة OnePlus 8. ولا توجد قائمة رسمية بالأجهزة المدعومة حتى الآن، ولتستفيد من الميزة يجب أن يعمل هاتفك بنظام أندرويد 10، ولتشغيل Live Caption، أو التحقق من دعم هاتفك لها، ا فتح تطبيق الإعدادات وابحث عن Live Caption.

تشغيل تطبيقين في الوقت نفسه:

تتمثل إحدى المزايا المفضلة في نظام أندرويد في إمكانية وجود تطبيقين على الشاشة في الوقت نفسه، إنها ميزة مفيدة عندما تبحث في مستندات جوجل وترسل بريدًا إلكترونيًا، أو عندما تبحث عن وصفة وترسل قائمة المكونات في الرسائل.

مشاهدة الفيديو وتصفح تويتر في الوقت ذاته:

إلى جانب فكرة تقسيم الشاشة يمكن الاستفادة من ميزة صورة داخل صورة (PiP) في نظام أندرويد، حيث يكون استخدامها بسيطًا جدًا، وما عليك سوى معرفة أنه موجود.

فإذا كنت تحب مشاهدة Twitch أثناء تصفح تويتر أو فيسبوك أو التحقق من رسائل البريد الإلكتروني، فيمكنك تشغيل PiP، والبدء بمشاهدة الفيديو، ثم العودة إلى الشاشة الرئيسية، وبمجرد مغادرة التطبيق، إذا كان يدعم وضع PiP، سيظهر الفيديو كنافذة صغيرة على شاشة هاتفك.