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سلطات الاحتلال تفرج عن والد الشهيد أشرف نعالوة وشابين آخرين

الأربعاء 06 مايو 2020 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تفرج عن والد الشهيد أشرف نعالوة وشابين آخرين


رام الله / سما /

 أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة أسرى من سجون الاحتلال.

وأفرجت السلطات عن الأسير وليد نعالوة (60 عاماً) والد الشهيد أشرف نعالوة، كما

بعد أن أمضى 18 شهراً في الأسر، وأبقى على اعتقال نجله "أمجد"، يذكر أن الاحتلال عن زوجته قبل أسبوعين بعد اعتقالٍ دام عاماً ونصف.

كما أفرجت السلطات عن الأسير عمر موسى قوار (17عاماً) من مدينة الدوحة في بيت لحم، بعد أن أمضى محكوميته البالغة عاما ونصف في سجون الاحتلال.

ورأفت عماد ذياب من بلدة دير استيا بمحافظة سلفيت، بعد اعتقال دام قرابة العامين ونصف.

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