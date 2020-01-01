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بينت يصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنة أفرات جنوب الضفة

الأربعاء 06 مايو 2020 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت يصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنة أفرات جنوب الضفة


القدس المحتلة / سما /

 وافق وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت اليوم الأربعاء على توسيع مستوطنة إفرات المحلي جنوب الضفة الغربية من خلال بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة ، بواقع 7000 وحدة على مساحة 1100 دونم.

ووفقا للمواقع العبرية فإن ذلك يأتي لتوسيع مستوطنة كفار عتصيون الكبرى.

وتم الحصول على الموافقة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية وأصدر الوزير تعليمات إلى مفوض الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية بمنح إذن التخطيط.

واضاف بينيت " أعطيت الضوء الأخضر لآلاف الوحدات السكنية الجديدة في إفرات في غوش عتصيون. وأعطيت تعليمات إلى مؤسسة الدفاع بمواصلة تعزيز التسوية بحزم".

#بينت #مستوطنات #الضفة

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