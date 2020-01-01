أحمد اللي وعبد الله عرام يتنازلان عن حقوقهما المالية

غزة / سما /

قرر مهاجم نادي خدمات المغازي أحمد اللي، أحد أندية الدرجة الأولى في محافظة الوسطى، التنازل عن جميع مستحقاته كافة المتراكمة على ناديه الذي يعاني أزمة مالية كبيرة، في خطوة محمودة، ومبادرة طيبة، قوبلت بالترحاب داخل أروقة ناديه، خاصة مع تأخر وصول المنحة المالية الرئاسية لأندية القطاع.

كما قرر اللاعب عبد الله عرام التنازل عن مستحقاته كافة لدى نفس النادي خدمات المغازي.

ويذكر أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة قدم دعمًا ماليًا لتطوير صالة الأفراح بنادي المغازي، التي تعد مصدر الإيراد الوحيد بهدف تطوير موارد النادي ومصادره في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

بدوره، قال اللاعب عرام إنه قدم مستحقاته كافة إلى مجلس إدارة النادي الذي يتلمس الخطى، للخروج من ظروفه المادية الصعبة المحدقة به، وذلك رحمة عن والدته التي تشجعه على ممارسة كرة القدم، ولتمكين النادي من تجاوز كبوته الاقتصادية وقدرة الوقوف على قدميه في الموسم المقبل.