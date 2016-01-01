تشيلسي ومانشستر يونايتد يتواصلان مع فيرنر

وكالات / سما /

ربط ناديا تشيلسي ومانشستر يونايتد، خطوط التواصل مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر، وذلك من أجل الاستفسار عن وضعيته، ومعرفة موقفه من الانتقال إليهما في الصيف القادم.

ويتنافس الثنائي الإنجليزي، إلى جانب بايرن ميونخ وليفربول وريال مدريد وأندية أخرى، على ضم اللاعب الألماني في الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بعدما أعرب عن رغبته في الرحيل عن لايبزيج.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن تشيلسي ومانشستر يونايتد لديهما رغبة قوية بالفعل في التعاقد مع تيمو فيرنر، في نهاية الموسم الحالي، خاصةً وأن اللاعب يريد خوض تجربة جديدة خارج البوندسليجا.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن تشيلسي ومانشستر يونايتد تواصلا مع وكيل أعمال تيمو فيرنر، لبحث إمكانية ضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

وأضافت: “وعلى الرغم من ذلك، إلا أن فيرنر ينتظر عرضاً من نادي ليفربول، حيث يميل إلى اللعب تحت قيادة المدرب يورجن كلوب”.

وشارك فيرنر مع لايبزيج منذ عام 2016، في 148 مباراة وسجل 88 هدفاً وقدم 38 تمريرة حاسمة لزملائه، وينتهي عقده في عام 2023.