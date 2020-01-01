بايرن ميونخ يتخذ خطوة مهمة تجاه ساني

وكالات / سما /

بات نادي بايرن ميونخ على مشارف التعاقد مع ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي، وذلك بعدما توصل الطرفان لاتفاق مبدئي، ولم يتبقّ أمام العملاق البافاري سوى التفاوض مع إدارة السكاي بلوز.

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن نسبة فشل الصفقة باتت ضئيلة للغاية، بعدما أبدت كافة الأطراف استعدادها للتفاوض بشأن انتقال اللاعب الألماني إلى بايرن ميونخ، ما لم يتعرض ساني لإصابة جديدة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن جناح مانشستر سيتي أبدى موافقته على الانتقال للنادي البافاري في الصيف القادم، لكن هناك بعض التفاصيل بشأن الصفقة لم تُحسم حتى الآن.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع ليروي ساني على انضمامه لصفوف الفريق البافاري، والتوقيع على عقد لمدة 5 سنوات.

وأوضحت الصحيفة الألمانية، أن بايرن ميونخ لم يحسم حتى الآن مع مفاوضاته مانشستر سيتي بشأن قيمة الصفقة، إلا أنه يرغب في دفع 40 مليون يورو فقط، لذا تبقى المفاوضات مستمرة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

ومع بقاء موسم واحد على انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، ومعاناة الأندية من أزمة كورنا وعودة اللاعب من رباط صليبي، يعتقد بايرن ميونخ أن مبلغاً يتراوح بين 40 و60 مليون يورو سيكفي لحسم الصفقة.