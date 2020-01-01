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الصحة توقع مع "إغاثة أطفال فلسطين" 4 مذكرات تعاون بـ4.5 مليون دولار

الأربعاء 06 مايو 2020 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

وقعت وزيرة الصحة د. مي الكيلة 4 مذكرات تفاهم مع رئيس جمعية إغاثة أطفال فلسطين ستيف سوسبي بقيمة 4.5 مليون دولار.

وقالت وزيرة الصحة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن مذكرات التفاهم تستهدف إنشاء وحدة عناية مكثفة وقسم جراحة قلب أطفال في مجمع فلسطين الطبي برام الله، وتطوير وتجهيز قسم الطوارئ في مستشفى الخليل الحكومي، وتطوير قسم الطوارئ في مستشفى ثابت ثابت في طولكرم ومده بالتجهيزات الللازمة، إضافة إلى تطوير قسم العناية المكثفة في مستشفى الشهيد د. خليل سليمان الحكومي في جنين.

وأشادت د. الكيلة بالعلاقة المميزة مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين، شاكرة جهود رئيسها د. سوسبي ودعمه للقطاع الصحي الحكومي.

وأضافت أن هذه التدخلات ستساهم في تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات الوطن.

#وزارة الصحة

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