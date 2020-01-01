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العمل الزراعي يبدأ بتوزيع 4000 طرد غذائي على الأسر الفقيرة في قطاع غزة

الأربعاء 06 مايو 2020 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

بدأ اتحاد لجان العمل الزراعي بتوزيع 4000 طرد غذائي على الأسر الفقيرة في كل من محافظات غزة ورفح وخان يونس، ويأتي توزيع الطرود الغذائية من خلال مشروع (السلات الغذائية الطازجة – رمضان 1441ه/2020 م – من صغار المنتجين الى بيوت المحتاجين) الممول من مؤسسة التعاون.

وذلك في إطار التخفيف عن الأعباء الاقتصادية لهذه الأسر الفقيرة التي تعاني انعدام مصادر الدخل لديها، لا سيما في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها العالم عامة وفلسطين وقطاع غزة خاصة نتيجة انتشار وباء كورونا، وتوقف العديد من المهن والأعمال اليومية التي كانت تستر الكثير من هذه البيوت والأسر المتعففة وتضمن لهم الحصول على قوت يومهم على الأقل.

وتحتوي هذه الطرود الغذائية على العديد من أصناف الخضروات والفواكه الطازجة بالإضافة الى الدجاج والبيض، والتي تعتبر من الاحتياجات الأساسية لكل أسرة، بحيث يستفيد من هذه الطرود الغذائية 800 أسرة بواقع 5 طرود على مدار 5 أسابيع متتالية في شهر رمضان، متخذين كافة اجراءات السلامة للمستفيدين والموردين والطواقم كافة للوقاية من أي اختلاط يعرض حياتهم وحياة أسرهم الى الخطر.  وفي ذات السياق فان هذا المشروع يسعى الى تعزيز صمود صغار المزارعين بحيث يتم توريد وشراء مستلزمات الطرود الغذائية من هؤلاء المزارعين وشراءها منهم مباشرة لضمان عملية استمرار انتاجهم وزراعة أرضهم. 

#العمل الزراعي #غزة

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