شبكة BBC: "إيران تقف وراء انتشار فيروس كورونا في الشرق الأوسط"

وكالات

يستدل من تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC ان شركة الطيران الإيرانية "ماهان اير" المرتبطة بالحرس الثوري، تعود الى الواجهة وذلك من خلال رحلات الشركة الى بعض المدن الصينية ومن ثم الى عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، مما ساهم في نشر فيروس كورونا في الشرق الأوسط.

وذكر تقرير BBC ان رحلات الشركة كانت تتنقل بين عدد من عواصم الشرق الأوسط ومنها بغداد ودبي ودمشق وطهران.

ويدور الحديث في التقرير الذي نشرته هيئة البث البريطانية، عن مئات الرحلات الجوية التي كانت تقل آلاف المصابين المغادرين لإيران بعد تعرضها لآفة كورونا، ولا سيما من المناطق المنكوبة بالفيروس ومنها مدينة قوم التي يحج اليها اهل الشيعة في إيران.

حدث هذا، وفقا لـ BBC، في الوقت الذي كانت السلطات في طهران على علم بتفشي الفيروس في البلاد بعد تاريخ التاسع عشر من فبراير/شباط، وهو يوم اعتراف إيران بتفشي الوباء على أراضيها بل وأعلنت عن حالات الوفاة الاولى جراء العدوى.

وعلاوة على ذلك، فقد اضافت BBC ان مسؤولين في شركة الطيران المذكورة اعترفوا امامها بأن العديد من افراد طواقم الملاحة الجوية في الطائرات وعلى الأرض أصيبوا بالعدوى وواصلوا العمل. وعندما حاول عدد من موظفي الشركة الاعراب عن قلقهم جراء تدهور صحة زملائهم، تم اسكاتهم من قبل إدارة الشركة.