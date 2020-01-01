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الخليل: مستوطنون يواصلون تجريف أراضٍ في دورا لصالح شق طريق استيطانية

الأربعاء 06 مايو 2020 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

تواصل جرافات تابعة للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي ولليوم الثاني على التوالي، تجريف أراضٍ بالقرب من بلدة دورا جنوب الخليل، لصالح شق طريق استيطانية جديدة تخدم مستوطنة "نيجهوت" المقامة على أراضي المواطنين غرب البلدة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن آليات المستوطنين جرفت مساحات من الأراضي تعود ملكيتها لعائلتي السويطي وجاد الله.

يذكر أن المستوطنين أنشأوا على مدار العامين الماضيين ست بؤر استيطانية جديدة على أراضي المواطنين المستولى عليها في محافظة الخليل، وتحديدا على أراضي دورا، وبني نعيم، ويطا، والسموع، والظاهرية، وسعير.

#مستوطنون

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