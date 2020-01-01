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وزارة الصحة : 238 حالة وفاة بالكورونا في إسرائيل

الأربعاء 06 مايو 2020 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة : 238 حالة وفاة بالكورونا في إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد المصابين بفايروس الكورونا، وراتفاع عدد الوفيات من المرضى المصابين بالفايروس، ليصبح عدد الوفيات 238 حالة، غالبيتهم من المسنين.

ونقل موقع "والا" العبري، صباح اليوم الأربعاء، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بالكورونا في إسرائيل، ارتفع الى 16,314 حالة، بينهم 90 مريضا بوضع خطير.

وأضاف الموقع، أن 10,527 إسرائيليا تعافوا من الفايروس، وأن عدد المصابين بالجيش الإسرائيلي، انخفض الى 82 إصابة، جميعهم بحالة مستقرة، وأن حوالي 600 جندي بالحجر الصحي. 

وأشار الموقع، الى أن عدد المصابين بالكورونا في العالم، بلغ 3,607,206 إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 256,556 حالة حول العالم، بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية. 

#اسرائيل #فيروس كورونا

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