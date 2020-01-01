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انخفاض طفيف على أسعار الدجاج في أسواق غزة

الأربعاء 06 مايو 2020 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض طفيف على أسعار الدجاج في أسواق غزة


غزة / سما /

شهدت أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الأربعاء، انخفاضاً نسبياًعلى الأسعار، حيث جاءت أسعار الدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.

وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم من 10.5 إلى 11 شيكلا، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 24 شيكلا بينما كبدة الدجاج 17 شيكلا، وفخذ الدجاج 12 شيكلا، وكيلو جناح الدجاج 9 شيكلا.

وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم:

1 - كيلو الدجاج حي من 10.5 إلى 11 شيكل

2 - كيلو استيكات 25 شيكل

3 - دبوس الدجاج 14 شيكل

4 - كيلو فخذ الدجاج 12 شيكل

5- كيلو صدر الدجاج 24 شيكل

6- كيلو كبدة الدجاج 17 شيكل

7- كيلو جناح الدجاج 9 شيكل

8- كيلو الشيش 25 شيكل

#الدجاج

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