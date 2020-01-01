رام الله / سما /

تصدرت كلمة الرئيس محمود عباس خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

وقال سيادته في مستهل كلمته "نحرص على أبناء شعبنا أينما كانوا ونتمنى الشفاء العاجل لكافة المصابين بفيروس كورونا".

كما ركّزت الصحف على إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية عن إجراءات جديدة تتيح عودة النشاط الاقتصادي بالتدريج، مع التأكيد على إلزامية ارتداء الكمامات والقفازات والالتزام بكافة التدابير الوقائية، وذلك بالتزامن مع تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين إلى 543 مصابا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس: نحرص على أبناء شعبنا أينما كانوا ونتمنى الشفاء العاجل لكافة المصابين بـ "كورونا"

- اشتية: نحن في مرحلة مهمة نحو الخروج من هذه الجائحة

- الاحتلال يعتقل 13 مواطنا بالقدس بينهم اللواء النتشة.. و"التنفيذية" تدين

- 11 إصابة جديدة بـ "كورونا" بينهم 3 أطفال في السموع والقدس

- مصرع طفلة دهسا في قرية رمون

- الوكالة الفرنسية للتنمية تقدم مساعدات بحوالي 3 ملايين يورو لمكافحة "كورونا"

- الاتحاد الأوروبي يساهم بـ 38 مليون يورو لدعم دفع رواتب شهر نيسان

- "التنمية الاجتماعية": 385 مليون شيقل مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة

- عودة المنتصرين..!

- مبعوثة أممية: أشعر بالاشمئزاز من وجود أطفال جوعى في الولايات المتحدة بسبب كورونا

- استمرار تأثير المنخفض الجوي اليوم

"الأيام":

- الرئيس: نحرص على أبناء شعبنا أينما كانوا ونتمنى الشفاء العاجل لكافة المصابين بـ "كورونا"

- إجراءات تتيح عودة نشاطات اقتصادية والتأكيد على التباعد والقفازات والكمامة

- 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة السموع والقدس وتعافي 25 حالة

- مصرع طفلة إثر حادث دهس في قرية رمون

- القدس: الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت 15 مواطنا بينهم 7 سياسيين وإعلاميين

- الاحتلال يخطر بهدم منزل ووقف بناء ستة في محافظتي جنين وطولكرم

- الأوقاف الإسلامية: لن يعاد فتح الأقصى إلا بزوال مسببات الإغلاق

- القدس: تقديم لوائح اتهام ضد 3 فتية هاجموا مبنى للمستوطنين

- إسرائيل: 29 إصابة وحالتا وفاة بفيروس كورونا والحكومة تصادق على إجراءات تخفيف القيود

- "أونروا": نعمل على أساس "شهري" ونواجه أسوأ أزمة مالية في تاريخنا

- مقتل شاب بإطلاق نار في أم الفحم

- مندلبليت لـ "العليا": ليس هناك مجال لإلغاء الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس

- البسطات تعود إلى شوارع رام الله والبيرة

- "كورونا" في العالم: ارتفاع الوفيات إلى نحو 257 ألفًا والإصابات إلى 3 ملايين و709 أالف

- الأردن يقرر استمرار حظر التجول الليلي رغم "احتواء" انتشار "كورونا"

- وثيقة رسمية أميركية تتوقع ارتفاعًا كبيرًا في وفيات "كورونا" بحلول حزيران

"القدس":

- رئيس الوزراء يعلن تخفيف القيود في المحافظات غير المصابة بكورونا

- ابتداءً من اليوم..غرامات مالية وعقوبات لمن لا يلتزم بارتداء الكمامات والقفازات

- 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السموع والطور

- محكمة الصلح تمدد اعتقال اللواء النتشة للبت في قضيته

- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات طالت رموزا وقيادات دينية وسياسية بالقدس

- الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الانشاء في يعبد ويوقف آخر بطولكرم والمستوطنون يجرفون أراضي في دورا

- 38 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم دفع رواتب موظفي السلطة عن شهر نيسان

- مندلبليت للعليا الإسرائيلية: ليس هناك مجال لإلغاء الاتفاق الائتلافي

- 238 وفاة و5586 إصابة نشطة بكورونا في اسرائيل

- فاوتشي يناقض ترامب وبومبيو ويستبعد احتمال انطلاق الفيروس من مختبر ووهان

- "كوفيد-19" يربك العلماء: عدوى أم تسرب مختبر؟

- جماعات الهيكل تطلب من المحكمة العليا إعادة فتح المسجد الأقصى للاقتحامات

- بريطانيا تسجّل أعلى عدد وفيات بكوفيد 19 في أوروبا وإيطاليا المرتبة الثانية...256,542 حالة وفاة و3,706,203 إصابة حول العالم

- مبعوثة أممية: أشعر بالاشمئزاز من وجود أطفال جوعى في أميركا بسبب كورونا

- كيف أصبحت بريطانيا الأكثر تضررا بكورونا المستجدّ في أوروبا؟