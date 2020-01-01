أول تعليق من حمد بن جاسم بعد إشاعة تتهمه بانقلاب في قطر

وكالات

نشر رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، تغريدة لأول مرة منذ الإشاعة المستمرة منذ يومين بشأن انقلاب في قطر.

وكتب ابن جاسم على حسابه الرسمي في "تويتر": "ذكرت سابقا، إنني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة".

وأضاف: "لست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الأكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي، فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة".

وسبق أن شهد موقع التواصل الاجتماع "تويتر" تداول فيديوهات وتغريدات تتحدث عن "انقلاب في قطر"، إلا أن العديد من المغردين القطريين نفوا صحة ذلك، مشيرين إلى أن الحملة يقودها "جيش إلكتروني" سعودي.