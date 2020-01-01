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السعودية تؤكد رفضها لأي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية

الأربعاء 06 مايو 2020 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تؤكد رفضها لأي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية


رام الله / سما /

أكد مجلس الوزراء السعودي رفضه أي إجراءات، أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال جلسه عقدها، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، اطلع فيها على ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، من إدانة لمخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما أكدته المملكة خلال الاجتماع بأن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، والأولى للمملكة منذ تأسيسها، ورفضها أي إجراءات، أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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