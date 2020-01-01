استمرار تأثر البلاد بالمنخفض والحرارة أقل من معدلها بـ8 درجات

رام الله / سما /

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق حتى ساعات الظهيرة وتميل الأجواء إلى الاستقرار خلال ساعات المساء والليل، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجاً.

أما هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.