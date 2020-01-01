  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استمرار تأثر البلاد بالمنخفض والحرارة أقل من معدلها بـ8 درجات

الأربعاء 06 مايو 2020 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار تأثر البلاد بالمنخفض والحرارة أقل من معدلها بـ8 درجات


رام الله / سما /

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق حتى ساعات الظهيرة وتميل الأجواء إلى الاستقرار خلال ساعات المساء والليل، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجاً.

أما هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: حماس تزود مصر معلومات عن منشقين عنها بايعوا تنظيم "ولاية سيناء"

مصدر رسمي بحماس يوضح حقيقة وجود تقدم نوعي بمفاوضات التبادل مع الاحتلال

شاهد.. اشتية يعلن عن اجراءات جديدة: استمرار اغلاق المساجد والسماح بالمواصلات العامة

أبرز ما جاء في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ملف الجنود الأسرى...

مذيعة فلسطينية تقاضي قناة أمريكية لمنعها الظهور بسبب حجابها

إسرائيل: جنودنا “بيعوا” كـ”أرانب للتجارب” والسمّ الذي وُضِع لـ"وديع حدّاد" صُنِع بمعهد (نس تسيونا)

ترامب: سنُعلن بالتفصيل عن المنشأ الحقيقي لفيروس كورونا.. وعلى الصين التعامل بشفافية!

الأخبار الرئيسية

بحضور الرئيس .. تفاصيل ما جرى في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح

غزة: استشهاد مقاوم من كتائب القسام بانهيار نفق للمقاومة

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة..

اسرى

تقرير إسرائيلي: وفد من "حماس" للقاهرة للاطلاع على الاتصالات حول صفقة الأسرى

الرئيس يؤكد ان ضم اسرائيل للضفة سيؤدي انهاء جميع الاتفافيات معها