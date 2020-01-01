حاكم نيويورك لترمب: استراتيجيتك للإنقاذ ستقضي علينا جميعا

واشنطن /سما/

قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، إن خطة الانقاذ التي وضعها الرئيس دونالد ترمب "ستؤدي لهزيمتنا كلنا"، في إشارة لرفض الجمهوريين إنقاذ الولايات التي تعاني ضائقة مالية.

وأوضح كومو خلال إيجازه الصحفي اليومي في نيويورك، اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلته صحيفة "DAILY BEAST" الأمريكية، أن الحكومة الفيدرالية تعاني من سوء الإدارة والحزبية المعطلة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف كومو أن الجائحة "ليست حمراء أو زرقاء، إنها حمراء وبيضاء وزرقاء. هذا الفيروس التاجي لا يختار الديمقراطيين أو الجمهوريين.. إنه لا يقتل الديموقراطيين أو الجمهوريين، بل يقتل الأمريكيين".

وأضاف أن "الفيروس أقل تمييزا وأكثر وضوحا من العدسة التي نعرضها من خلاله، وإذا لم نتمكن من تجاوز هذا الآن، فمتى يمكننا تجاوز هذا؟ لا يمكنك وضع سياستك جانبا حتى الآن حتى اليوم؟.. أعتقد أن الكونغرس يميل إلى القيام بالكثير من الأشياء ولكن لا أعتقد أنهم يميلون إلى القيام بعمليات الإنقاذ.. كما تعلم. هذا ليس عدلاً من الجمهوريين لأن جميع الولايات التي تحتاج إلى المساعدة يديرها ديمقراطيون".

وقال كومو مخاطبا ترامب: "إذا جوّعت الولايات، كيف تتوقع أن تكون الولايات قادرة على تمويل خطة إعادة الفتح هذه بالكامل؟.. المشرعون الديمقراطيون لن يمرروا مشروع قانون آخر لا يوفر التمويل للولايات. في رأيي، يجب أن يكون الرئيس هو المسؤول هنا".