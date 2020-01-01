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الشيخ عكرمة صبري: الاقتحامات والاعتقالات لن ترهب المقدسيين

الأربعاء 06 مايو 2020 01:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ عكرمة صبري: الاقتحامات والاعتقالات لن ترهب المقدسيين


القدس المحتلة / سما /

 أكد رئيس الهيئة الاسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أن الاعتقالات التي نفذتها شرطة الاحتلال فجر الثلاثاء، بحق شخصيات مقدسية، منهم المرضى وكبار السن وأصحاب رأي، هي اعتقالات تعسفية غير قانونية، وتهدف إلى إرباك الوضع الاجتماعي في مدينة القدس من خلال حظر التعاون بين المقدسيين في ظل جائحة كورونا وإهمال الاحتلال للوضع الصحي".

وأضاف صبري: "أهالي بيت المقدس حريصون على إعانة بعضهم، وإن الخير لا ينعدم فيما بين الناس ونحن نتعرض لوباء كورونا والمشاهد أن سلطات الاحتلال لا توفر الخدمات الصحية والاجتماعية الواجبة في مدينة القدس وبالتالي تنشط اللجان التطوعية التي تحاول سد رمق المقدسيين".

وختم الشيخ صبري: "لن يستطيع الاحتلال إرهاب المقدسيين بالاقتحامات والاعتقالات وسياسة الابعاد والاستدعاءات، فالقبضة الأمنية فشلت عبر التاريخ بقمع الشعوب التي تطالب بحقوقها، والاحتلال لا يتعظ من التاريخ ويمارس عنجهيته بعنصرية مقيتة وحقد دفين".

#عكرمة صبري #المقدسيين #اعتقالات

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