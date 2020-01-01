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مجلس الوزراء يدعو للتقيد الصارم بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة

الأربعاء 06 مايو 2020 01:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الوزراء يدعو للتقيد الصارم بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة


رام الله / سما /

 دعا مجلس الوزراء الشركات والمؤسسات، والمحلات التجارية، وشركات النقل العام والسائقين والموظفين وجميع المواطنين، إلى ضرورة التقيد الصارم بالتدابير والتعليمات الوقائية، التي أعلنت عنها وزارة الصحة ، بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، في كلمته اليوم عن السماح بإعادة تشغيل العديد من المرافق الاقتصادية، ضمن خطة تعمل على المواءمة بين الحرص على صحة الناس كأولوية، وبين تشغيل المرافق الاقتصادية.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي صدر مساء اليوم، أكد فيه على أن هذه التعليمات الصحية مرتبطة بقائمة من المخالفات، التي ترجو الحكومة الا تضطر للجوء اليها، وذلك حفاظا على حياة المواطنين وسلامة مجتمعهم من الفيروس الذي لم تنته مخاطره بعد.

#مجلس الوزراء #فيروس كورونا #فلسطين #وزارة الصحة

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