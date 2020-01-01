رئيس بلدية السموع: ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا الى 16 خلال 24 ساعة

الخليل / سما /

قال رئيس بلدية السموع حاتم محاريق، ان عدد مصابي البلدة بفيروس كورونا قد ارتفع الى 16 خلال 24 ساعة.

وأضاف المحاريق:" سبب انتشار الفايروس هو اصابة أحد المواطنين بالعدوى خلال عمله داخل مسلخ بالداخل المحتل".

وقال رئيس بلدية السموع: " نعمل من خلال لجنة الطوارئ الصحية على حصر الاشخاص الذين اختلطوا مع المصابين، وتم أخذ عينات للفحص زادت عن 120، وهناك تعاون رائع ما بين اللجنة والمواطنين الذين لم يتأخروا ولم يتوانوا عن تقديم كافة المعلومات لتسهيل عملهم في حمايتهم من انتشار الفايروس".

وأشاد المحاريق، بمحافظ الخليل اللواء جبرين البكري والذي يتابع تطورات الأحداث لحظة بلحظة، وقام بجولة تغقدية الليلة الماضية في البلدة برفقة قادة الاجهزة الامنية، واعطى تعليماته باغلاق البلدة واغلاق المحال التجارية ومنع حركة المواطنين حتى اشعار آخر، ساهم في منع انتشار الفايروس، كما أن للمواطنين دور حيث خلت شوارع السموع اليوم من مواطنيها".

وأكد المحاريق، على جهوزية البلدية لتقديم اية مساعدة لمواطني البلدة، وفي هذا الصدد قال:" وصلتنا معلومات عن عدم تمكن عائلات من توفير وجبة الافطار اليوم بسبب الاغلاق، فقمنا في البلدية بتوزيع نحو 500 وجبة على أهالي البلدة، ونحن مستعدون لتقديم اية مساعدة".