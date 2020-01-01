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ترامب: سنُعلن بالتفصيل عن المنشأ الحقيقي لفيروس كورونا.. وعلى الصين التعامل بشفافية!

الثلاثاء 05 مايو 2020 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: سنُعلن بالتفصيل عن المنشأ الحقيقي لفيروس كورونا.. وعلى الصين التعامل بشفافية!


واشنطن/ وكالات/

حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الصين على التعامل بشفافية مع ما تعرفه عن منشأ فيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية ثم تفشى في أنحاء العالم.

وقال ترامب، إن الولايات المتحدة ستصدر تقريرها الذي يعرض بالتفصيل لمنشأ الفيروس دون أن يحدد موعداً لذلك. وفق وكالة رويترز

وأضاف ترامب: "سنصدر تقريراً حاسماً خلال فترة من الزمن"، حيث كان ترامب قد أشاد في بادئ الأمر باستجابة الصين للتفشي لكنه بعد ذلك ألقى عليها اللوم بشدة بشأن الفيروس.

وأضاف ترامب "نريدهم الصين أن يتسموا بالشفافية، نريد أن نعرف ما حدث حتى لا يتكرر مجددا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال يوم الأحد، إن هناك "قدرا كافيا من الأدلة" على أن فيروس كورونا المستجد خرج من معمل صيني لكنه لم يرفض ما خلصت إليه أجهزة مخابرات أمريكية من أن الفيروس ليس من صنع الإنسان.

ورفض معهد ووهان لعلوم الفيروسات هذه المزاعم، وقلل مسؤولون أمريكيون آخرون من شأنها، ويعتقد أغلب الخبراء أن الفيروس نشأ في سوق لبيع الحيوانات في ووهان وانتقل من الحيوان إلى الإنسان.

#دونالد ترامب #الصين #الولايات المتحدة #فيروس كورونا

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