سحب غريبة ونادرة تظهر في سماء فلسطين

رام الله / سما /

للوهلة الأولى ستتخيل أنك ترى مشاهد من مجموعة أفلام خيال علمي، لكن الغيوم الغريبة الشبيهة بالفقاعات التي ظهرت في سماء فلسطين عصر اليوم حقيقية، وتم التقاط صور لها من العديد من المناطق الفلسطينية.

وأوضح الراصد الجوي داود طروة ان هذا السحب تسمى سحب الماماتوس وتتشكل على هيئة أثداء البقر، وأحياناً على هيئة أنابيب طولية متجاورة، أو ضفائر شعر، أو أنصاف كور متجاورة، أو على هيئة تموجات متجانسة كتموجات الشعر، وأحياناً يظهر أكثر من نوع لها في وقتٍ واحد، وتدعى تلك الظاهرة بسحب "الماماتوس" Mammatus clouds، وأصل الكلمة لاتينية mamma "ماما"، وذلك كونها سحباً على هيئة أثداء".



وتظهر هذه السحب أحياناً في جهة واحدة من السماء، وربما في جزء يسير من السماء، وأحياناً تمتد من الأفق إلى الأفق، وهي سحب مرعبة مخيفة في شكلها، وهي من أغرب السحب التي عرفها الإنسان، وهناك أكثر من 10 نظريات مختلفة لعلماء الأرصاد تحاول فك رموزها وتفسير ظهورها".



وتظهر سحب الماماتوس عادة تحت سحب المزن الركامي العظيمة، وفي أجواء مفعمة بالرطوبة، وعواصف رعدية ممطرة، كما تتلون بألوان مختلفة، وتتوقف على سماكة السحب التي تعلوها، والوقت الذي تظهر فيها من النهار، وزاوية سقوط أشعة الشمس، وهي تتشكل عادة متزامنة مع سحب السي بي cumulonimbus "المزن الركامي"، والتي تتسبب بالعواصف الرعدية العنيفة، متزامنة مع أجواء دافئة نسبياً، كما أن سحب الماماتوس خطرة على الملاحة الجوية لعنف المطبات الهوائية

وهذه السحب لا تشكل خطراً ولا تنبئ بقدوم أعاصير وهي في العادة تتحلل بعد بضعة ساعات أو أيام، وهي اغرب انواع السحب التي قد يشاهدها الانسان في حياته.