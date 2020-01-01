لا إصابات بـ"كورونا" داخل الأردن لليوم الثامن وتسجيل 6 حالات على الحدود

عمان /سما/

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" داخل الأردن لليوم الثامن على التوالي، فيما تم تسجيل 6 حالات على الحدود.

وقال جابر، خلال إيجاز صحفي، إن 5 حالات تم شفاؤها في مستشفى الأمير حمزة، ليصبح عدد المتواجدين في المستشفيات 59 حالة.

وأضاف أنه تم إجراء 4050 فحصا داخل المملكة، ليصل مجموع العينات المخبرية 91666 عينة منذ بدء الجائحة.

وبين جابر أنه سيتم وضع القادمين من الخارج في منطقة الحجر بالبحر الميت، وسيتم مراقبتهم بأنظمة أردنية رقمية، كما سيتم إطلاق تطبيق ذكي يخبر المواطن متى خالط إنسانا مصابا.