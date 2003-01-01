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ترامب يهاجم "بوش": غزو العراق أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة

الثلاثاء 05 مايو 2020 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يهاجم "بوش": غزو العراق أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة


واشنطن/ وكالات/

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إطلاق الرئيس الأسبق، جورج بوش الابن، حملة غزو العراق عام 2003 كان "أسوأ قرار تم اتخاذه في تاريخ الولايات المتحدة".
ووجه ترامب، في حديث لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية من البيت الأبيض، انتقادات حادة إلى السياسة الخارجية لبوش الابن، لبدئه الحرب في العراق بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

ووفقا للتصريحات التي نشرتها الصحيفة يوم الثلاثاء، قال ترامب: "انظروا إلى الأمور الخاصة بقواتنا الآن، نحن حاليا في وضع مغاير تماما، قلصنا عددها في أفغانستان إلى 8000 وفي العراق إلى 4 آلاف وفي سوريا حتى الصفر".

وتابع: "هذا لا يعني على الإطلاق أننا لن نحارب إذا كانت هناك ضرورة لذلك، لكننا أنفقنا 8 مليارات دولار على أسوأ قرار تم اتخاذه في أي وقت مضى بالذهاب إلى الشرق الأوسط، هذا ربما أسوأ قرار في تاريخ بلادنا، حيث قتل ملايين الأشخاص من كلا الطرفين".

وأردف: "حاربنا كقوات شرطة، كنا على غرار عناصر في شرطة المرور، لم نحارب كما يجب القيام بذلك في أثناء الحرب للانتشار فيها. أقيم هذا القرار بأنه الأسوأ في تاريخ بلادنا".

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