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وفاة كبير مهندسي مركبات الفضاء الروسية بمرض "كوفيد-19"

الثلاثاء 05 مايو 2020 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة كبير مهندسي مركبات الفضاء الروسية بمرض "كوفيد-19"


موسكو /سما/ (شينخوا)

 ذكرت وكالة الفضاء الروسية الفيدرالية (روس كوسموس) اليوم الثلاثاء أن كبير مهندسي المحطات المأهولة في شركة "إينيرغيا" الروسية لصناعة صواريخ الفضاء يفغيني ميركين، توفي عن 65 عاماً. وأوضحت تقارير محلية أنه أصيب الشهر الماضي بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضحت روس كوسموس أن وفاة ميركين، عالم الميكانيكا وعمليات التحكم، تعتبر "خسارة لا تعوض" لصناعة الصواريخ والفضاء الروسية، وكذلك للعلوم في البلاد.

ولم يعلن سبب وفاته، ولكن هناك تقارير مختلفة ذكرت أنه أصيب بمرض كوفيد-19.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم الكسندر سيرجيف قال، إن ميركين توفي في مستشفى بضاحية من ضواحي موسكو، خلال تلقيه علاج مرض كوفيد-19.

وفي 15 نيسان/أبريل، أوضحت وكالة أنباء "تاس" أن ميركين أجرى اختبارين لمرض كوفيد-19 وكلاهما سجل نتيجة اختبار إيجابية، وذلك عقب زيارته مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان في 9 نيسان/أبريل لتوديع طاقم المركبة "سويوز-إم إس 16" المغادر إلى المحطة الفضائية الدولية.

#وكالة الفضاء الروسية #مركبات الفضاء #روسا #كورونا

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