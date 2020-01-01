ليبرمان: نتنياهو حول الاهتمام بكورونا إلى "عرض مسرحي فردي" للذهاب لانتخابات رابعة

القدس المحتلة / سما /

هاجم رئيس حزب "إسرائيل بيتنو" افيغدور ليبرمان يوم الثلاثاء، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقال في مقابلة مع موقع "واينت" العبري، ان نتنياهو "حوّل الاهتمام بقضية تفشي فيروس كورونا الى عرض مسرحي فردي" مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص طريقة إدارة أزمة كورونا.

وأضاف ليبرمان: "أن كل هذا يهدف لأمر واحد، التملص من المحاكمة وذلك للتوصل الى ائتلاف من 61 نائبا يقوم من خلاله بتمرير القانون الذي من خلاله يتم تجاوز المحكمة العليا والقانون الفرنسي".

واعتبر ليبرمان أن خطاب نتنياهو يوم الاثنين خلال المؤتمر الصحافي لاستعراض خطة الخروج من ازمة كورونا كان "خطابا انتخابيا، رئيس الحكومة يجهز الأرضية للانتخابات. هو على ما يبدو وصل لاستنتاج على خلفية المواجهة مع المحكمة العليا انه من الأفضل له الذهاب الى انتخابات رابعة".

وتابع: "هو يهتم بنفسه فقط، وكل ما يحاول القيام به اليوم، ليس محاربة كورونا وانما انقاذ نفسه، هو يحاول الهروب أيضا من المحاكمة ومن لجنة التحقيق الرسمية بموضوع كورونا". وقال ليبرمان ان هناك عيوبا كثيرة في إدارة ازمة كورونا تتعلق بعدد كبير من الجوانب.

كما هاجم ليبرمان الاتفاق الائتلافي الموقع بين الليكود "وازرق ابيض" وقال : "انه اتفاق غير مسبوق، أداء رئيسي حكومة يمين القسم بنفس الوقت؟ غالبية خاصة 75 نائب لتغيير قانون، منع النواب من التشريع بتاتا". وقال انه يؤيد تدخل المحكمة بتغيير بنود غير مسبوقة وضعت بالاتفاق الائتلافي.

وشدد ليبرمان على "أن رئيس الحكومة يأخذنا الى انتخابات رابعة، وهو يجهز كل الأرضية لذلك". وهو لا يعتقد قيام حكومة وحدة وطنية، وان ما يتم العمل عليه ليس حكومة وحدة وانما حكومة برئاسة نتنياهو مع أحد شركاء "ازرق ابيض". واعتبر ليبرمان نفسه الوحيد القادر بالوقت الحالي الترشح أمام نتنياهو قائلا "اريد أن أخلق بديلا سلطويا".