تمديد اعتقال اللواء النتشة ومساعده الاشهب حتى يوم الغد

القدس المحتلة / سما /

مددت محكمة الصلح الإسرائيلية عصر اليوم ، توقيف الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة ومساعده المقدم معاذ الاشهب حتى يوم غد الأربعاء ، لعرضهما على المحكمة مرة اخرى عند الساعة الثانية ظهرا للبت في قضية اعتقالهما .

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت اللواء النتشة والمقدم الاشهب من منزليهما في القدس فجر اليوم الثلاثاء ، واقتادتهما الى مركز التوقيف في المسكوبية واخضعتهما لتحقيق فوري قاس ، الامر الذي أدى الى تدهور الوضع الصحي للأمين العام للمؤتمر على الفور ، حيث تم نقله بسيارة اسعاف الى مستشفى "شعار تصيدق" الإسرائيلي لتلقي العلاج حيث لازال يرقد على سرير الشفاء .

وحضر جلسة المحكمة عدد من المحامين من بينهم المحامي احمد صفية والذين تمكنوا حسب ما افاد ، من تخفيض مدة التوقيف التي طلبتها المخابرات الإسرائيلية وهي ثمانية أيام الى يوم غد الأربعاء .